１５日、重慶市巴南区で、無形文化遺産の伝承者（中央）に劉氏泥塑の技法を教わる留学生。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶5月17日】中国重慶市巴南区で15日、外国人向けの文化交流イベント「老外＠Chongqing」が開催された。バングラデシュ、タイ、カメルーンなどからの留学生が伝統刺繍（ししゅう）の「乱針繍」や泥人形「劉氏泥塑（でいそ）」など無形文化遺産に指定されている技法を体験し、中国文化を学んだ。１５日