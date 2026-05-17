ライフスタイルブランド「Laline（ラリン）」から、みずみずしいローズの香りに包まれる新作コレクション「ROSE」が2026年6月12日（金）より登場します♡朝露をまとった花びらのようにフレッシュで華やかな香りと、死海のミネラルを取り入れた贅沢なボディケアアイテムが勢ぞろい。肌魅せの季節にぴったりな、透明感あふれるツヤ肌へ導いてくれるラインナップは、自分へのご褒美にもぴったりです。 初夏に映える“品