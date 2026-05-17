レアル・マドリード時代のシャビアロンソ監督＝1月、マドリード（AP＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグ、チェルシーは17日、元スペイン代表MFのシャビアロンソ氏（44）が来季から新たに監督を務めると発表した。4年契約。レーバークーゼン（ドイツ）を率いた後、今季は古巣でもあるレアル・マドリード（スペイン）の監督となったが、今年1月に解任された。チェルシーは4月にロシニア監督を解任後、コーチが暫定で