大型オーディション「ＮｏＮｏＧｉｒｌｓ」のセミファイナリストとして話題を集めたＳＡＹＡＫＡ率いる、６人組ガールズグループ・ＢｅＧｉｒｌｓが１７日、都内で、１９日に発売される初ＣＤシングル「Ｃａｄｉｌｌａｃ／ＢｅＧｉｒｌｓ／ＦｌｏｗｅｒＲａｉｎ」の発売記念ショーケースを開催した。ＢｅＧｉｒｌｓはＡＯ、ＷＵＭＥ、ＳＡＹＡＫＡ、ＮＡＮＡＫＡ、ＡＺ、ＨＡＲＵＫＡで構成される６人組で、ガール