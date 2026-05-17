女優の大竹しのぶ（68）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。仲の良い女優からの差し入れを披露した。大竹は現在、ミュージカル「GYPSY」に出演中。「今日も無事に二回公演が終わりました。温かい拍手を、ありがとうございました毎日こんなに熱い歓声に包まれる私達は幸せ者です」と感謝。さらに「松岡茉優ちゃんからまたもや、こんな可愛いフルーツブーケが届きました。しかも、抜群に美味しいのです」と、女優の