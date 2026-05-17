ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！提示された5つの文字を頭の中で動かして、隠された単語を導き出しましょう。制限時間は1分！ 集中力を高めて、脳のストレッチを楽しみながら挑戦してみてくださいね。問題：「え ら び く さ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。え ら び く さヒント：最後の文字は「び」答えを見る↓↓↓↓↓正解：さくらえび正解は「さくらえび」でした。▼解説