きょう（17日）午後5時ごろ、倉敷市玉島八島の県道で、歩行者と軽ワゴン車が衝突する事故がありました。 【写真を見る】【速報】県道で歩行者が軽ワゴン車と衝突高齢の女性が重体のもよう【岡山・倉敷市玉島】 警察によりますと、倉敷市玉島八島の県道倉敷笠岡線の信号のない交差点の横断歩道を歩いてわたっていた高齢とみられる女性が軽ワゴン車にはねられました。歩行者の女性が重体の模様だということです。現場は、見通し