ヒルトンのラグジュアリーブランド「コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ」の新ホテル“コンラッド名古屋”が、7月31日（金）から、愛知・名古屋市に初進出。開業に向けて公式サイトでは、5月13日（水）より、宿泊予約の受付を開始した。【写真】贅沢な空間！ホテルの40階に位置する、コンラッドスイート■新たなシンボルタワーに誕生今回オープンするコンラッド名古屋は、名古屋の新たなシンボルタワー“ザ・ランドマーク名古屋