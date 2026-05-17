林野火災のリスクが高まる時期に合わせ17日、天童市では火災に備えた訓練が行われました。 【写真を見る】天童市で林野火災対応訓練”水を使わずに消火する”手法の訓練も この訓練は空気が乾燥し、林野火災が発生しやすくなるこれからの時期に備えようと、天童市消防本部と消防団が実施したもので、署員や団員およそ130人が参加しました。 訓練では、水源となるダムから効率よく水を送る「中継送水」の手順を確認したほか、