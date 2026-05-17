天皇皇后両陛下は、「全国植樹祭」の式典に出席されました。天皇皇后両陛下は、17日午後、愛媛県松山市で「全国植樹祭」の式典に出席されました。天皇陛下「私たち一人一人が緑を守り育て、豊かな森林を、それを育んできた技術や文化とともに次の世代、更にその先の未来へと引き継いでいくことが、私たちの果たすべき大切な役割であると考えます」陛下は、花粉のないスギやクスノキなどを皇后さまは花粉の少ないヒノキやタチバナな