福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征先に向かっていた私立北越高校（新潟市）の生徒１８人が死傷したバス事故で、福島県警が同校の関係者から任意で事情を聞いたことが捜査関係者への取材で分かった。自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）がドライバーを務めることになった経緯について詳しく調べる。捜査関係者によると、１６日に捜査員が同校を訪れ、関係者から話を聞き、