アイドルグループ「光ＧＥＮＪＩ」の元メンバーで俳優の大沢樹生が、同グループの元メンバーとのツーショットを公開し話題になっている。現在は俳優や歌手として活動する大沢は１７日に自身のインスタグラムを更新すると、「Ｈｉ‼︎本日，５月１７日（日）今夜８時からは赤坂晃とのラジオ番組『７ＮＯＴＥＳ〜いつかきっと〜』聴いてね〜」とつづり、「光ＧＥＮＪＩ」の元メンバー、赤坂晃とのツーショットを披露