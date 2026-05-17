劇団四季オリジナルミュージカル「ゴースト＆レディ」大阪公演が１７日、大阪四季劇場で千秋楽を迎えた。大阪初上演となった今回の大阪公演は、２０２５年１２月に開幕。公演期間は約５か月、公演回数１４９回、入場者数約１５万８０００人となった。本編終了後のカーテンコールで出演者を代表して、グレイ役・萩原隆匡（たかまさ）が「今日は、２０２４年５月より、東京、名古屋、大阪と巡ってきた公演の大千秋楽でもあります