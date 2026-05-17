◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人の竹丸和幸投手（２４）が６回５安打無失点で、リーグトップタイの５勝目を挙げた。スポーツ報知評論家の高木豊氏も、ルーキーらしからぬピッチングには感心しきりで…。＊＊＊＊＊＊竹丸はなんだか顔がスッキリしていたね。１回ローテーションを飛ばして休ませて、疲れやストレスがリセットされたんだろう。そんな表情に見えた。投球内容も素