サッカー元日本代表で同代表コーチの中村俊輔さんは１７日、千葉市内にあるＪＦＡ夢フィールドで行われた「ＪＦＡ×ＫＩＲＩＮキリンファミリーチャレンジカップ」に参加。子どもたちと歩いて行うサッカー、“ウォーキングフットボール”で交流を深めた。ゲストととして登場すると、大歓声が響き渡った。俊輔コーチは子どもたちと一緒にチームを組み、現役時代さながらの針の穴を通すパスでチャンスを演出。ゴールが決まると