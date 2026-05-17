全日本プロレス１７日の大田区大会で、眼窩底骨折によって欠場していた斉藤ジュン（３９）が復帰。因縁が続く世界タッグ王者「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」ことタロース（３４）、綾部蓮（２９）組からのベルト奪取に闘志を燃やした。右目に黒い眼帯をして登場したジュンは、セニョール斉藤、?ミスター斉藤?土井成樹と組んでタロース、綾部、小藤将太組と６人タッグで激突した。試合は両者一歩も譲らない激戦と