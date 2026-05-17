５７歳の人気タレントが母の日ショットを公開した。１７日に自身のインスタグラムを更新したのは米サンディエゴで暮らす武田久美子。「先日のｍｏｔｈｅｒ‘ｓｄａｙに娘が撮ってくれたスナップ写真皆様にシェアする用にって沢山撮ってくれたので」と書き始めた。続けて「先ずは連れて行ってくれたレストランのメニューからウケました。流石私の娘」とつづり、一緒に出掛けたレストランでの写真や、娘とのツーショットなど