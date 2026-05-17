大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が幕内大栄翔（３２＝追手風）に一方的に押し出されてドロ沼の４連敗。中日までに６敗は幕内で初めてと大不振に陥っている。取組後の支度部屋で琴桜は「コメントする言葉もない…」と声を絞り出した。今場所は大の里と豊昇龍の両横綱が休場。大関陣に期待がかかるなか、琴桜は負け越しの危機に直面している。審判長の九重親方（元大関千代大海）