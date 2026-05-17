ＤｅＮＡは１７日の巨人戦（東京ドーム）に０―１で敗れ、今季２度目の同一カード３連敗。借金生活に逆戻りしてしまい、上位戦線から一歩遠のいた。今季の対巨人戦はこれで２勝７敗と、大幅な黒星超過となっている。勝負どころでのあと一本が遠かった。ゲームは初回に許した先制の１点を最後まで追いかけ続ける屈辱的なスミ１負け。ベイ打線も４回に無死二塁。５回に一死一、二塁。６回に無死一、二塁と中盤で何度もチャンスを