◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１広島（１７日・甲子園）広島が１点勝負を制した。好投手の才木との対戦。７回に新井貴浩監督が動いた。先頭の坂倉が左越え二塁打を放つと、モンテロに代打・矢野。犠打で１死三塁として、坂倉にも代走・辰見を送った。主力打者を２人代える勝負手を打ち、野間が先制打を放った。先発の岡本が才木と渡り合い、７回途中まで無失点。１死二塁で降板したが、救援した高がピンチを脱出した。試合後