ヤクルトで活躍した野球評論家・古田敦也さんが１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（日曜・午後１時５５分）に出演。ヤクルト時代、２年間にわたって務めた選手兼監督という立場について赤裸々に振り返った。現役晩年の２年間、兼任監督を務めた時期について「僕はプロを１８年やったんですけど、兼任監督だった１８年目の年が６位だった。僕、１８年間やってきて初めての最下位だったんですよ」と淡々と