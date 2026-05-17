【7月並みの暑さ】あすも暑い 今週後半は一転して「雨の日」続く きょう17日（日）は高気圧に覆われた上に、暖かい空気が流れ込んだため 大分県日田市34.3℃、福岡県久留米市34.1℃、佐賀市33.0℃、鹿児島県伊佐市33.2℃を観測するなど暑い一日でした。 あす18日（月）も晴れるため暑い一日ですが、今週半ばからは雨の日が続くため、【早い梅雨入り】となる可能性があります。 【18日（月）の予想最高気温】 17日（日）