【モデルプレス＝2026/05/17】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】人気アイドル、ピンクフリルのミニ丈衣装で美脚際立つ◆櫻井優衣、ピンクフリルのミニ丈衣装で「サツコレ」初登場7月29日に、メジャーデビュー後初となるCDシングル