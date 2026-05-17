◇MLB ホワイトソックス8-3カブス(17日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手がカブス戦で2打席連続ホームランを放ち、勝利に貢献しました。2番ファーストで先発出場となった村上選手は、3回に右腕ジェームソン・タイヨン投手から左中間スタンドへの16号ソロを記録。5回には再びタイヨン投手から甘く入ったストレートをとらえ、センターバックスクリーン右へ飛距離約130メートルの一撃を放ちました。スタンドではア