フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。ライブイベントのオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】 「.仕事終わりに大好きなPenthouseのライブへ❤妹と！」オフショットに反響「素敵すぎるしカッコ良すぎる」投稿によると、中川さんは仕事終わりに妹とともに「Omoinotake」と大好きな「Penthouse」の2組が出演する「M2」のライブへ足を運んだとのことです。会場はお台場