豪ノ山に押し出され敗れた霧島＝両国国技館大相撲夏場所8日目（17日・両国国技館）先場所覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出され初黒星を喫し、全勝がいなくなった。大関琴桜も大栄翔に押し出され、4連敗で6敗目を喫した。新関脇2人はともに白星。琴勝峰は若元春を押し出し、5勝目を挙げた。熱海富士は正代を押し出して4勝目で、星を五分に戻した。小結若隆景は王鵬を寄り切って7勝目。1敗に霧島、若隆景、平幕の翔猿が並