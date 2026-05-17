俳優で演出家の錦織一清が１５日に東京都内で行われた舞台「あゝ同期の桜」の制作会見に出席した。薄い色が入った眼鏡に黒ジャケット姿。６０歳になり、アイドル時代から変身したロマンスグレー髪に口ひげをはやし、貫禄の姿をみせた。舞台上演に「上演できることに喜びとうれしさがある。僕らの世代は、戦争体験のあるおやじから伝えられたことを次世代へ引き継げる本当の最後の世代になっていると思う」と語った。