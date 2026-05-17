FC東京は17日、北中米ワールドカップメンバーに選ばれた日本代表DF長友佑都とGKキム・スンギュの代表選出記者会見を行った。アジア史上最多5度目のW杯に向かう長友は「ここで終わりではなくて、僕らには大きな優勝という夢があるので。その夢に向かって、全身全霊をかけて戦いたいと思います」と意気込みを述べた。スンギュも韓国代表史上最多タイとなる4度目のW杯となる。「韓国代表として、FC東京代表として出るという気持ち