１７日午後２時ごろ、山形県最上町富澤で畑が燃える火災があり、消火活動が続けられていましたが、同日午後３時４２分に鎮火が確認されました。けが人はいないということです。 警察や消防によりますと、１７日午後２時ごろ、最上町富澤の農業の男性（７７）が害虫駆除のため、男性が所有するりんどう畑に火入れをしたところ、火が風にあおられ、燃え広がりました。 男性は家族に火事ぶれを行い、家族が１１９番通報したというこ