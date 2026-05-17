オズポケ無双がまだまだ止まらない。DJIの新製品「Osmo Pocket 4」が発売直後から爆売れしている。発売は4月22日と、わずか9日間の販売で4月のビデオカメラ販売台数シェア21.5％を獲得。初登場ながら楽々1位をかっさらった。ビデオカメラシェア市場でのDJIのシェアも押し上げ、過去最高の72.5％という驚異的な強さを見せつけた。新製品はビデオカメラ市場全体も活性化。4月の販売台数前年比は158.1％、金額でも135.2％と大幅な伸