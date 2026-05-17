この記事をまとめると ■物価高や燃料高の影響で大排気量車の中古価格は割安感が強まっている ■レクサスLSやセンチュリーなど超高級車も射程圏に入る ■維持費は高いものの今しか味わえない大排気量車の魅力が存在する 電動化時代だからこそ再評価したくなる魅力 近年の稀に見る物価高や世界情勢の影響によるガソリン高、オイル高など、クルマにまつわる金額もバカにならなくなってきたことで、ハイブリッド車などの低燃費車へ