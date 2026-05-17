この記事をまとめると ■1988年以前の日本車は200馬力でさえ夢のようなスペックだった ■フェアレディZやスカイラインが国産最強を争っていた ■バブル景気とともに昭和末期のハイパワー競争は加速した 280馬力規制前のニッポンのハイパフォーマンスカー GRヤリスに搭載される1.6リッターターボであっても最高出力224kW、つまり300馬力以上を発揮しているのが令和という時代であるが、かつてはここまで馬力インフレは進んでいな