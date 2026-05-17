劇場版「旅人検視官 道場修作」の公式Xが17日に更新され、女優・櫻井淳子（53）が体調不良のため、18日開催予定の完成披露舞台あいさつへの出演を見合わせると発表した。同Xで「5/18（月）開催の劇場版『旅人検視官 道場修作』完成披露舞台挨拶に関しまして、ご登壇予定でした櫻井淳子さんは体調不良のため、イベントご出演を見合わせることとなりました」と発表。「楽しみにして下さっている皆様には心よりお詫び申し上げま