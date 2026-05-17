大相撲夏場所８日目（１７日・両国国技館）――初日から７連勝していた大関霧島は豪ノ山に押し出されて土が付いた。大関琴桜は大栄翔に押し出され、４連敗で６敗目。両関脇は白星を挙げ、琴勝峰は若元春を押し出して５勝目、熱海富士は正代を押し出して４勝目。小結若隆景は王鵬を寄り切って７勝目を挙げた。１敗で霧島、若隆景、平幕の翔猿が並び、２敗は豪ノ山、琴栄峰、藤凌駕の３人。