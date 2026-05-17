◇セ・リーグ巨人1―0DeNA（2026年5月17日東京D）巨人バッテリーが爆笑お立ち台で東京ドームを盛り上げた。この日のヒーローインタビューに呼ばれたのは6回5安打無失点と好投してセ・リーグ最多タイの5勝目（2敗）をマークしたドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）と、6試合ぶりスタメンながら初回に先制＆決勝の左前適時打を放つなど3安打1打点で今季初の猛打賞をマークした頼れる新キャプテン・岸田行倫捕