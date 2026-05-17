三重県大紀町のバラ園では、約700種類・1200株ほどのバラが栽培されていて、見ごろを迎えています。バラ園は樋口真次さん(68)が個人で管理していて、10年ほど前から育て始めました。色や香り、咲き方など品種ごとに異なるバラの美しさに魅了されここまで増やしたということです。訪れた人は、園内を散策しながら写真を撮るなどして色とりどりの花を楽しんでいました。見ごろは5月末まで続き、無料で入ることができます。