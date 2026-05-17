愛媛県を訪問中の天皇皇后両陛下は「全国植樹祭」に出席されました。天皇陛下は「豊かな森林を、それを育んできた技術や文化とともに次の世代、さらにその先の未来へと引き継いでいくことが、私たちの果たすべき大切な役割であると考えます」と述べられました。「全国植樹祭」は松山市内の公園で行われ、強い日差しのもと、陛下は花粉の無い「スギ」、皇后さまは地元ゆかりのかんきつ「タチバナ」などの苗木を記念に植えられました