あす5月18日21時放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）は“超肌ケア”SP。ゲストとして「肌オバケ軍団」として青木源太、浮所飛貴（ACEes）、鈴木啓太、滝沢眞規子、直川貴博、バービー（フォーリンラブ）、美容家・大野真理子、美容皮膚科医芸人・しゅんしゅんクリニックP、美容研究家・藤本スバルが登場。しゃべくりメンバーの生活習慣をぶった斬りながら、普段意識している美容習慣を紹介していく。【写真】ACEes浮所飛貴