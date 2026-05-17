松本まりかと高橋メアリージュンがダブル主演するドラマ『エミリとマリア』 が、MBSほかにて6月18日から順次放送開始となることが決まった。【写真】“奪い愛”から“大親友”へ再共演を果たす松本まりか＆高橋メアリージュン本作は、劇作家・演出家の根本宗子によるオリジナル作品。根本は本作でオリジナル連続ドラマ初監督も務める。30代後半になるとふと胸に浮かぶ「⼈⽣ってこのまま進んでいくの？？」と