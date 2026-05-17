◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）マイル女王決定戦が１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で１番人気のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）がＧ１・３勝目を飾った。昨年アスコリピチェーノで制覇しているルメール騎手は２０年アーモンドアイ、２１年グランアレグリアに続く当レース連覇で、自身の持つ最多勝記録を更新する５勝目