アニメ「おしりかじり虫」の声などで知られる声優・金田朋子（５２）が衣装ショットを公開し反響を呼んでいる。金田は１７日に自身のインスタグラムを更新。「パンクなイメージの衣装とヘアメイクにしていただきましたー！！パンクうぞーー！！！笑」とつづり、星の髪飾りをいくつもつけ、チェーンがついた真っ赤なスカートを着用した写真を披露した。この投稿に「パンクも似合います」「可愛い〜」「めっちゃ似合ってます！