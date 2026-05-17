初夏らしい“軽やかさ”をまといたいなら、ヘアスタイルで柔らかな動きを表現するのがおすすめ。ふわっと揺れる「ゆるウェーブボブ」は、40・50代に自然な華やぎを与えてくれそうです。今回ご紹介するのは、こなれ感満載なゆるウェーブボブ。初夏の気分にぴったりなヘアスタイルを早速チェックしていきましょう。 丸みシルエットのこなれボブ 自然な丸みがナチュラルな印象のボブスタイル。落ちかけたパ