◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人が今季２度目の完封勝ちで２４年７月以来の６連勝を飾った。虎の子の１点を守り切った一戦。結果的に初回の岸田の先制打が決勝打となった。きっかけを作ったのは、１番に入った平山功太内野手だ。初回先頭。空振りとなったが初球から積極的にスイングすると、カウント１―２から石田裕の外角高め１４８キロ直球を右前へはじき返した。１番の役割を考えた