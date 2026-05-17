フジテレビの井上清華アナウンサーが１７日までに自身のＳＮＳを更新。元同局の先輩アナで現在はフリーの高島彩アナウンサー、加藤綾子アナウンサーとのスリーショットなどをアップし、話題になっている。４月２３日に３１歳の誕生日迎えた井上アナは、インスタグラムに「写真の自分がとっても幸せそうです笑」と書き出すと続けて「高島さん、加藤さんお２人とお会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただき