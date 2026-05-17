俳優の竹内涼真(33)が愛犬とのオフショットを公開した。溺愛ぶりにファンから、愛犬に代わりたいなどの声が届いている。 【写真】愛犬を抱き寄せてキス愛が止まらない！ 竹内は13日に更新したインスタグラムで「今日は私たちの愛犬を祝う日です。 ネロ、愛してる」とキスをしている写真を投稿した。竹内は愛犬の写真をインスタのサムネイルに使用しており、深く愛していることがうかがえる。ハッシュタグを添えて「#dog #S