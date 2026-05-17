太平洋戦争の空襲被害を語り継ぐ式典が、名古屋で開かれました。 【写真を見る】名古屋城も炎上「空襲」を忘れない…約8000人が犠牲に なごや平和祈念式典で“記憶”語り継ぐ 焼夷弾「ザーッという音が」 名古屋の街は太平洋戦争で63回の空襲を受け、およそ8000人が犠牲になりました。1945年5月14日の空襲では、名古屋城天守閣が焼失し、名古屋市は5月14日を「なごや平和の日」に制定しています。きょうの式典では、中学3