きょうの東海地方は各地でことし初めての真夏日となり、名古屋市内は、最高気温が31．1℃まで上がりました。 【写真を見る】「ノースリーブは1年ぶり」ことし初の真夏日に 名古屋で31.1℃まで気温上昇 あすも暑さ続く見込み 熱中症対策を(5/17) Q.ノースリーブはいつ以来？「1年ぶりとか。ノースリーブだと風が吹けば涼しいので着せました」 また、三重県松阪市粥見で32．7℃、岐阜県郡上