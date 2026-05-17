愛知県北名古屋市のカー用品店で17日、警察が飲酒運転の撲滅や自動車盗への注意を呼びかけました。愛知県警西枇杷島署の特設ブースでは、自動車盗対策の「防犯三種の神器」として、スマホと連動する防犯カメラや警報機などを取り揃えるよう、チラシで知らせました。また、ゴーグルをつけることで飲酒状態を疑似体験できるコーナーもあり、参加者は視界の歪みや操作の難しさを実際に感じていま