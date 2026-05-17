高橋一生主演のテレビ朝日系ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」第５話が１２日、放送された。野本英人（高橋一生）に転生した根尾光誠（＝高橋２役）は、根尾社長になりすまし、ＮＥＯＸＩＳの自社ビル用地の重要な交渉を行うことに。ＳＮＳ上では、交渉相手の不動産会社の社長令嬢・篠宮愛を演じた星野真里（４４）に注目が集まった。篠宮は根尾を「君は生意気だね」などと「君」と呼び、福祉への熱い思いとともに、根尾