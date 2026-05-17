「陸上・セイコーゴールデングランプリ東京」（１７日、ＭＵＦＧ国立）女子やり投げが行われ、２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）は、６０メートル３６で５位だった。２月から五輪３度優勝のヤン・ゼレズニー氏に師事し、投てきのフォームを細かく変更して迎えた今季初戦。まだまだなじんでおらず、５本の投てきで６０メートルを超えたのは１度にとどまった。「いやー（笑）こんなに思うようにいかないのは久しぶり